Путин поздравил жителей РФ с Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством Христовым, телеграмма обнародована на сайте Кремля.
В частности, российский лидер напомнил о созидательной роли церкви в единении народа. Кроме того, РПЦ помогает сохранить историческую память.
Глава государства отметил, что Русская православная церковь, а также другие христианские конфессии «играют огромную созидательную роль в единении народа, в сбережении нашей исторической памяти, уникального культурного, духовного наследия».
«Этот светлый, долгожданный праздник дорог миллионам людей во всем мире. Он дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. В рождественские дни мы явственно, всем сердцем чувствуем, как важны для нас отеческие, семейные традиции, передающиеся из поколения в поколение», — заявил президент РФ.
Путин также подчеркнул, что религиозные организации вносят большой вклад в укрепление института семьи. Кроме того, речь идёт о вкладе в воспитание российской молодёжи, а также «утверждении в обществе» нравственных ценностей.
«Значим вклад религиозных организаций в укрепление института семьи, воспитание молодёжи, утверждение в обществе таких непреходящих нравственных идеалов и ценностей, как забота о ближнем, милосердие и сострадание, поддержка тех, кто нуждается в помощи и внимании», — говорится в телеграмме.
Президент Российской Федерации отметил, что данная работа религиозных организаций достойна глубокого признания.
Путин поздравил православных христиан и всех граждан РФ, празднующих Рождество Христово, и пожелал здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в российской столице.