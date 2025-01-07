Председатель партии «Единая Россия» и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Рождеством Христовым, опубликовав соответствующее сообщение в своем Telegram-канале.
В своем поздравлении он написал: «С Рождеством Христовым!» и сопроводил текст фотографией купола православной церкви, украшенного накупольным крестом, в окружении заснеженных деревьев.
Ранее с Рождеством Христовым россиян также поздравил президент страны Владимир Путин. В своем обращении он отметил важность созидательной роли церкви в объединении народа и сохранении исторической памяти.
Также сообщалось, что Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в российской столице.