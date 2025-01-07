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Трамп: Байден всеми силами усложняет процесс передачи власти в США

Республиканец пообещал отменить указы демократа, как только вступит в должность.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пожаловался, что действующий американский лидер Джо Байден всеми силами усложняет процесс передачи власти.

По словам республиканца, речь идёт о «юридической войне», а также нелепых указах демократа.

«Он делает всё возможное, чтобы максимально затруднить переход, начиная с невиданной доселе юридической войны и заканчивая нелепыми указами», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Избранный президент США уточнил, что процесс передачи власти усложняют последние решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи. Трамп пообещал отменить данные указы, как только вступит в должность.

«Не бойтесь, все эти “приказы” Байдена вскоре будут отменены, и мы станем нацией, обладающей здравым смыслом и силой», — заявил он.

Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января текущего года.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал снять запрет Байдена на нефтегазовые разработки.