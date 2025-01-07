Путин приехал в храм Христа Спасителя и поздравил патриарха с Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым.
Глава государства прибыл в храм Христа Спасителя в российской столице, где патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение.
Соответствующие кадры были показаны во время прямой трансляции на телеканале «Россия 1».
«Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова», — рассказали журналисты.
Напомним, в этом году Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.
Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил жителей РФ с Рождеством.
Патриарх Кирилл также поздравил православных с праздником, он отметил, что, для того чтобы попасть в Царство Божие, нужно отвечать взаимностью на любовь Бога.