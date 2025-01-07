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Путин приехал в храм Христа Спасителя и поздравил патриарха с Рождеством

Источник: Аргументы и факты

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Рождеством Христовым.

Глава государства прибыл в храм Христа Спасителя в российской столице, где патриарх Кирилл возглавил праздничное богослужение.

Соответствующие кадры были показаны во время прямой трансляции на телеканале «Россия 1».

«Президент прибыл в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить патриарха с праздником Рождества Христова», — рассказали журналисты.

Напомним, в этом году Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил жителей РФ с Рождеством.

Патриарх Кирилл также поздравил православных с праздником, он отметил, что, для того чтобы попасть в Царство Божие, нужно отвечать взаимностью на любовь Бога.