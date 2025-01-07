Трамп сделал важное заявление и обвалил курс доллара

Напомним, что европейские акции и валюты прибавили в цене, после того как The Washington Post выпустила материал об изучении командой Трампа новых тарифных планов. Они будут применимы ко всем странам, но охватят лишь критически важные для национальной или экономической безопасности секторы. Претворение этих планов в жизнь будет означать, что президент отошёл от своих предвыборных обещаний о расширении тарифов.