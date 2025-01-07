Песков: патриарх Кирилл освятил нательные кресты и иконки для бойцов СВО

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина освятил нательные кресты и иконки для военных в зоне специальной военной операции, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Думаю, что нашим товарищам будет почётно получить эти символы веры, освящённые патриархом Московским и Всея Руси в ходе праздничного богослужения в Рождественскую ночь», — цитирует его слова РИА Новости.
Песков напомнил, что российский лидер после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в российской столице прибыл в храм Христа Спасителя.
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин попросил патриарха освятить нательные кресты и иконки, выложенные алтаре храма. Глава государства заявил, что передаст их командующим группировками войск, которые выполняют особо важные задачи в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин поздравил жителей РФ с Рождеством.