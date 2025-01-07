Бард Вадим Мищук скончался в Москве в возрасте 68 лет

Вадим Мищук родился 5 июля 1956 года в Риге. Вместе с братом он с конца 1970-х выступал в ансамбле «Домино», а в 1989 году они переехали жить в российскую столицу, где сформировали дуэт. Широкую известность коллективу принесли композиции «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье».