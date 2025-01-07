Ким Чен Ын: новая ракета КНДР может преодолеть любую систему ПРО

Ранее сообщалось, что гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты Северной Кореи пролетела по назначенной траектории, достигнув «первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра». По данным ЦТАК, она попала в заданную акваторию в открытых водах, пролетев 1500 километров от места запуска.