Ким Чен Ын: новая ракета КНДР может преодолеть любую систему ПРО

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета Пхеньяна способна преодолеть любую систему противоракетной обороны.
Он подчеркнул, что боеспособность новейшей гиперзвуковой ракеты КНДР «не может быть игнорируема» ни одни государством.
«Боеспособность системы нашей новейшей гиперзвуковой ракеты средней дальности не может быть игнорируема никем в мире, она способна нанести сильный военный урон противнику, эффективно преодолев любую плотную систему ПРО», — цитирует слова Ким Чен Ына ЦТАК.
Лидер КНДР также подчеркнул, что северокорейская гиперзвуковая «ракета К» будет предназначена для сдерживания любых противников Пхеньяна в АТР.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты Северной Кореи пролетела по назначенной траектории, достигнув «первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра». По данным ЦТАК, она попала в заданную акваторию в открытых водах, пролетев 1500 километров от места запуска.
Ракета была запущена с полигона в окрестностях северокорейской столицы, она развила скорость в 12 раз выше скорости звука.