ЦТАК показало кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты в КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты, лидер КНДР назвал её «ракетой К».
Ракета была запущена с полигона, расположенного неподалёку от Пхеньяна. В Северной Корее заявили, что развила скорость «в 12 раз выше скорости звука’п, пролетев 1500 километров от места пуска.
Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты «К» достигла «первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра». Зафиксировано «точное попадание» в заданную акваторию в открытых водах.
В сообщении ЦТАК подчёркивается, что Ким Чен Ын отметил, что целью разработки новой ракеты является самооборона, а не «идеи наступательного характера».
Лидер Северной Кореи также заявил, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета Пхеньяна способна преодолеть любую систему противоракетной обороны.