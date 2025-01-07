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ЦТАК показало кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты в КНДР

Ким Чен Ын назвал новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету Пхеньяна «ракетой К».

Источник: Аргументы и факты

Центральное телеграфное агентство Кореи обнародовало кадры пуска новейшей гиперзвуковой ракеты, лидер КНДР назвал её «ракетой К».

Ракета была запущена с полигона, расположенного неподалёку от Пхеньяна. В Северной Корее заявили, что развила скорость «в 12 раз выше скорости звука’п, пролетев 1500 километров от места пуска.

Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты «К» достигла «первой максимальной высоты 99,8 километра и второй максимальной высоты 42,5 километра». Зафиксировано «точное попадание» в заданную акваторию в открытых водах.

В сообщении ЦТАК подчёркивается, что Ким Чен Ын отметил, что целью разработки новой ракеты является самооборона, а не «идеи наступательного характера».

Лидер Северной Кореи также заявил, что новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета Пхеньяна способна преодолеть любую систему противоракетной обороны.