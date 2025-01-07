Цукерберг: президент UFC Уайт вошел в совет директоров Meta

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт, который является «близким соратником» избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, вошёл в совет директоров компании Meta*.
Об это заявил её глава Марк Цукерберг. Помимо Уайта, в совет директоров вошли генеральный директор холдинга Exor, председатель правления автомобильного концерна Stellantis и компании по производству гоночных машин Ferrari Джон Элканн, а также член консультативной группы Meta, инвестор Чарли Сонгхерcт.
«Я рад начать этот год с новостей: Дана Уайт, Джон Элканн и Чарли Сонгхерст присоединяются к совету директоров Meta. Нас ждут огромные перспективы в сферах искусственного интеллекта, гаджетов и соцсетей. Совет директоров поможет реализовать наше видение», — написал Цукерберг в своём блоге.
Он также заявил, что восхищается Уайтом как бизнесменом.
Ранее сообщалось, что член Республиканской партии Соединённых Штатов Джоэл Каплан будет занимать должность главы компании Meta по международным отношениям.
Также стало известно, что Марк Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции во Флориде.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская.