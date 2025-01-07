Цукерберг: президент UFC Уайт вошел в совет директоров Meta

«Я рад начать этот год с новостей: Дана Уайт, Джон Элканн и Чарли Сонгхерст присоединяются к совету директоров Meta. Нас ждут огромные перспективы в сферах искусственного интеллекта, гаджетов и соцсетей. Совет директоров поможет реализовать наше видение», — написал Цукерберг в своём блоге.