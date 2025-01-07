Вузы РФ перейдут на новую систему высшего образования в 2026 году

С 1 сентября 2026 года все российские университеты переходят на новую систему высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.
В министерстве уточнили, что к указанному сроку будет подготовлен и утвержден необходимый пакет нормативных правовых актов.
При этом студенты, которые в настоящее время обучаются по действующим образовательным программам, смогут завершить обучение по тем программам, на которые они поступили.
Ранее сообщалось, что российское Минобрнауки поддерживает идею поступления выпускников колледжей в вуз без сдачи ЕГЭ только на схожую специальность.