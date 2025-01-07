Патриарх Кирилл назвал уникальную черту России, которую ненавидят на Западе

Россия, избрав для себя отличный от остальных государств путь цивилизационного развития, де-факто бросила вызов «великим и сильным державам». Именно поэтому наша страна сталкивается с ненавистью и нападками со стороны Запада, который хочет «задушить» РФ, но раз за разом лишь терпит крах. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди по завершении рождественского богослужения в храме Христа Спасителя.