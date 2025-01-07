Штурмовавший Капитолий «шаман» назвал Зеленского посмешищем

Американец Джейкоб Ченсли, известный как «шаман» из-за своего костюма во время штурма Капитолия в 2021 году, высказал свои сомнения относительно Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Ченсли заявил, что Зеленский может потерять себя из-за наркотиков, в частности упомянув кокаин. Он выразил недоверие к Зеленскому, называя его актером и комиком, а также добавил, что украинский президент стал «посмешищем».
Ченсли стал известным после событий 6 января, когда протестующие ворвались в Конгресс США во время утверждения победы Джо Байдена на выборах. Его образ в меховой шапке с рогами стал символом тех событий, что привлекло внимание мировых СМИ.
Ранее Ченсли выразил надежду на то, что избранный президент США Дональд Трамп выполнит свое обещание помиловать участников этого события. Американец отметил, что считает Трампа честным человеком, который держит свое слово.