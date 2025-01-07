ТАСС: в Курской области большое число солдат ВСУ сдались в плен

Большое количество украинских военнослужащих сдались в плен в Курской области после неудачных попыток контратаковать российские позиции. Об этом сообщает ТАСС.
Российские силовые структуры сообщили, что пленных взяли «в большом количестве».
Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что контрнаступление ВСУ в Курской области является предсмертной агонией, скоро российские бойцы завершат операцию в регионе.
Также сообщалось, что пленный военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, экс-участник антитеррористической операции Александр Жигалкин решил отказаться от обмена и остаться в России.