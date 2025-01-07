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Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО, волонтёрами и их семьями

Путин посетил рождественскую службу в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин встретил Рождество Христова вместе с бойцами специальной военной операции, волонтёрами и их семьями, с которыми виделся в рамках мероприятий к Году семьи.

В частности, среди участников богослужения был ветеран СВО Александр Антонов из Республики Татарстан, который полностью утратил зрение.

Кроме того, в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе российской столице присутствовал участник встречи Путина со студентами-бойцами СВО в Петербурге Иван Багров. Он взял с собой восьмилетнюю племянницу.

Также на рождественской службе были юная участница «Движения первых» из Брянской области Ариана Барановская вместе со своей мамой и десятилетний активист «Движения первых» Платон Медведков — организатор добровольческой акции «Дети Курска — детям Шебекино». Он приехал на богослужение вместе с родителями и двумя младшими братьями.

Вместе с российским лидером Рождество встретили семьи участников программы «Время героев» Ивана Болдырева и Кирилла Лосунчукова, а также семья школьницы из Подмосковья Таисии Леоновой, чью мечту в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил Путин.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посещает службы в праздник Рождества Христова. Он четыре раза встречал праздник в Петербурге, три раза — в Тверской области. В Москве Путин проводит Рождество в четвёртый раз за 25 лет.

В этом году Путин встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе, а затем посетил храм Христа Спасителя, праздничное богослужение возглавил патриарх Кирилл. По просьбе президента патриарх освятил нательные кресты и иконки для бойцов специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что российский лидер поздравил жителей РФ с Рождеством.