Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО, волонтёрами и их семьями

Также на рождественской службе были юная участница «Движения первых» из Брянской области Ариана Барановская вместе со своей мамой и десятилетний активист «Движения первых» Платон Медведков — организатор добровольческой акции «Дети Курска — детям Шебекино». Он приехал на богослужение вместе с родителями и двумя младшими братьями.