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Какая рождественская погода ждет белорусов?

По прогнозу Белгидромета, 7 января (вторник) утром на большей части территории страны, а днем по ее северо-восточной половине ожидается гололед, на дорогах — гололедица.

Сейчас в Ричмонде: -2° 5 м/с 86% 754 мм рт. ст. +1°
Источник: Смартпресс

Минск: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Брест: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Витебск: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.

Гомель: Облачно c прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Гродно: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Могилев: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.