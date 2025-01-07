Какая рождественская погода ждет белорусов?

Минск: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков более 90%). Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.
Брест: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +5..+7°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Витебск: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с. Порывы до 12 м/с.
Гомель: Облачно c прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +3..+5°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Гродно: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). Температура воздуха +2..+4°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
Могилев: Облачно. Временами дождь (вероятность осадков 80−90%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +1..+3°C. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.