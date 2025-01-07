Переворачивать матрас и выносить мусор: Христианам рассказали, чего нельзя делать на Рождество

Плохой приметой считается 7 января ставить обувь партнёра далеко от своей — это спровоцирует скандалы и неурядицы. Выбрасывать мусор из дома в этот день тоже не рекомендуется, так как вместе с ним человек может вынести свою удачу, верили наши предки. Ещё нельзя переворачивать матрас, на котором спишь, и надевать тёмную одежду. За стол принято садиться только при появлении на небе первой звезды, а сплетничать и ругаться во время праздника категорически запрещено. Не стоит забывать в этот праздник и об умерших родственниках — для них на окне заведено оставлять зажжённую свечу.