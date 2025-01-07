Путин в поздравлении с Рождеством напомнил о традициях, семье и идеалах

В ночь на 7 января президент России Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Он прибыл туда ближе к полуночи, в пальто и костюме, но без галстука. На службе глава государства поставил свечи, перекрестился и стоял среди верующих, которые молились за мир и благополучие.