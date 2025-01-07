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В Рождество на Южном Урале будет морозно

Во вторник, 7 января, в Челябинской области будет переменная облачность, в горах небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: -2° 5 м/с 86% 754 мм рт. ст. +1°
Источник: unsplash.com

Температура воздуха днем составит от −7 до −12 градусов. Ветер западной четверти 2−7 метров в секунду, местами порывы до 12.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит от −7 до −9 градусов. Ветер западный, юго-западный 2−7 метров в секунду.

Между прочим, 7 января 2025 года отмечают Рождество Христово. Согласно народным приметам, сегодня запрещено заниматься уборкой, стиркой и ремонтом. Дело в том, что из-за этого придется провести весь год в пустых хлопотах.