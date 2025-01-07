В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1

Напомним, птичий грипп был впервые выявили в Соединённых Штатах в США у диких птиц в 2022 году. Сначала вирус был зарегистрирован в Южной Каролине, а затем — в Калифорнии. Весной 2024 года стало известно о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев инфицирования среди людей в десяти штатах.