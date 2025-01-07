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В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N1

Скончался пациент в возрасте «старше 65 лет».
Источник: Аргументы и факты

Первая смерть от птичьего гриппа типа H5N1 подвержена в Соединённых Штатах, скончался пациент в штате Луизиана.

Об этом заявили в департаменте здравоохранения Луизианы.

«Департамент здравоохранения Луизианы сообщает о первой в США смерти человека от птичьего гриппа», — говорится в сообщении.

Скончался пациент в возрасте «старше 65 лет». Он имел сопутствующие заболевания. В минздраве добавили, что пациент заболел после контактов с домашними и дикими птицами.

В настоящее время данный случай является единственным случаем инфицирования человека птичьим гриппом в Луизиане.

Специалисты посоветовали населению избегать «прямого контакта с дикими птицами и другими животными, которые инфицированы или могут быть инфицированы птичьим гриппом».

Напомним, птичий грипп был впервые выявили в Соединённых Штатах в США у диких птиц в 2022 году. Сначала вирус был зарегистрирован в Южной Каролине, а затем — в Калифорнии. Весной 2024 года стало известно о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого были подтверждены 66 случаев инфицирования среди людей в десяти штатах.

Ранее сообщалось, что больницы в КНР переполнены из-за вспышки нового вируса. Речь идёт о метапневмовирусе человека (hMPV). Симптомы нового заболевания похожи на коронавирус и грипп.