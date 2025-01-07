14 пожаров произошло в Иркутской области за сутки

В Иркутской области только за минувшие сутки произошло 14 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, спасателей также привлекали для устранения последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.
— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, на водоёмах области наблюдается усиление процессов ледообразования, — поделились в ведомстве.
Что касается оперативной обстановки, то чрезвычайных ситуаций не произошло. Новые ледовые переправы в эксплуатацию не вводили.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на улице Кожова загорелось кафе. Пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров.