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14 пожаров произошло в Иркутской области за сутки

Спасателей также привлекали для устранения последствий ДТП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области только за минувшие сутки произошло 14 пожаров. Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, спасателей также привлекали для устранения последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.

— На водных объектах происшествий не зарегистрировано, на водоёмах области наблюдается усиление процессов ледообразования, — поделились в ведомстве.

Что касается оперативной обстановки, то чрезвычайных ситуаций не произошло. Новые ледовые переправы в эксплуатацию не вводили.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на улице Кожова загорелось кафе. Пожар удалось потушить на площади 60 квадратных метров.