В Новосибирске уточнили происхождение мальчика, захороненного в XVIII — XIX вв

НОВОСИБИРСК, 7 января. /ТАСС/. Ученые при помощи новейших методов исследования по шитью на одежде уточнили происхождение мальчика, захороненного в Умревинском остроге в Мошковском районе Новосибирской области на рубеже XVIII — XIX веков. С высокой долей вероятности это ребенок высокопоставленного чина горнозаводского ведомства, сообщила ТАСС пресс-служба Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).
«Шитье, которое мы считали золотым, оказалось серебряным, точнее, было сделано из состава, близкого к электруму — сплаву серебра и золота с преобладанием первого. Основа мундира была красного цвета. Серебряное шитье на красном фоне являлось частью униформы артиллеристов и горных инженеров. Конкретно для Умревинского острога больше подходит второй вариант: в конце XVIII века в Российской империи стали появляться горные училища для детей элиты, на юге Западной Сибири позиции горнозаводского ведомства были особенно сильными, а в начале XIX века его представители снимали планы острога. Поэтому я считаю, что мы нашли захоронение ребенка высокопоставленного чина горнозаводского ведомства, возможно, Колывано-Воскресенских заводов», — цитирует пресс-служба Бородовского.
Археологи, около 20 лет назад обнаружившие захоронение мальчика, которому было примерно 6−12 лет, уже тогда обратили внимание на необычность находки — детский гроб имел две железные скобы. Похожие, уверяет профессор НГПУ Андрей Бородовский, представлены в Музее похоронных принадлежностей в Вене. В гробу сохранились фрагменты одежды — детского мундира и шитья, которое первоначально было определено как золотое. Специалисты вернулись к исследованию тканей в лаборатории Института археологии и этнографии СО РАН и использовали современный энергодисперсионный метод, который помогает не только рассмотреть мельчайшие частицы в 30-кратном увеличении, но и определить их состав.
Ученые предполагают, что мальчик вполне мог быть слушателем горного училища. Установить причину смерти специалисты смогут, когда найдут метрическую книгу светских жителей острога. Однако археологи допускают и еще один вариант: мальчик мог быть сыном человека, который проезжал по Московскому тракту. Умревинский острог находился в стороне от дороги, но если ребенок умер в пути, его сопровождающие могли заехать туда, чтобы похоронить усопшего рядом с церковью, которая действовала до 1802 года.
Ближайшее к Умревинскому острогу горное училище с 1785 года работало в Барнауле. Первоначально оно предназначалось для детей дворян и офицеров, а с 1789 года также для выпускников горнозаводских школ, принадлежащих к разным сословиям. Преподавались геометрия, арифметика, алгебра, география, физика, химия, минералогия и металлургия; из гуманитарных дисциплин — история, грамматика, латынь, немецкий и французский языки. Выпускники училища могли продолжить обучение на VII и VIII курсах Петербургского горного училища и получить профессию инженера.