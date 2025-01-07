В Новосибирске уточнили происхождение мальчика, захороненного в XVIII — XIX вв

Археологи, около 20 лет назад обнаружившие захоронение мальчика, которому было примерно 6−12 лет, уже тогда обратили внимание на необычность находки — детский гроб имел две железные скобы. Похожие, уверяет профессор НГПУ Андрей Бородовский, представлены в Музее похоронных принадлежностей в Вене. В гробу сохранились фрагменты одежды — детского мундира и шитья, которое первоначально было определено как золотое. Специалисты вернулись к исследованию тканей в лаборатории Института археологии и этнографии СО РАН и использовали современный энергодисперсионный метод, который помогает не только рассмотреть мельчайшие частицы в 30-кратном увеличении, но и определить их состав.