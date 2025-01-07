В Госдуме рассказали, что появится в новых платёжках за ремонт

Законопроект о выделении платы за ремонт как отдельного вида платежа будет доработан членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. После изменений в квитанциях могут появиться отдельные строчки о суммах, которые были собраны с жильцов на текущие работы, их общей стоимости, а также задолженностях. Об этом сообщил депутат ГД Владимир Кошелев.