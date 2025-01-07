В Минобрнауки назвали дату перехода вузов на новую систему образования

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — рассказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что студенты, проходящие обучение по действующим ныне программам, смогут завершить освоение своих учебных курсов.
Ранее в министерстве подчёркивали, что 2025 год будет полностью посвящён активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Её главными принципами станут усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность.