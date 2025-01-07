Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минобрнауки назвали дату перехода вузов на новую систему образования

Российские университеты будут переведены на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки страны.

Источник: Life.ru

«К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», — рассказали в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что студенты, проходящие обучение по действующим ныне программам, смогут завершить освоение своих учебных курсов.

Ранее в министерстве подчёркивали, что 2025 год будет полностью посвящён активным действиям по переходу на новую модель высшего образования. Её главными принципами станут усиление фундаментальных начал и качественная практикоориентированность.