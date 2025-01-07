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МИД Чада обвинил Макрона в пренебрежительном отношении к Африке

Глава МИД Чада Куламаллах подчеркнул, что французские лидеры обязаны «научиться уважать африканцев».

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон пренебрежительно относится к африканским государствам, заявление обнародовало Agence France-Presse.

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание Макрона о том, что страны Африки «забыли сказать спасибо» Франции за борьбу с террористами в Сахеле.

«Правительство Республики Чад выражает глубокую озабоченность в связи с недавними высказываниями президента Французской Республики Эммануэля Макрона, которые отражают пренебрежительное отношение к Африке и африканцам», — сказал Абдераман.

Он подчеркнул, что французские лидеры обязаны «научиться уважать африканцев». Кроме того, Абдераман напомнил о «ключевой роли», которую сыграли Африка и Чад в освобождении Франции во время двух мировых конфликтов.

Ранее сообщалось, что в Мали на антифранцузской акции сожгли чучело Макрона. Организаторы митинга напомнили, что Франция нанесла экономический ущерб республике.