МИД Чада обвинил Макрона в пренебрежительном отношении к Африке

Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламаллах заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон пренебрежительно относится к африканским государствам, заявление обнародовало Agence France-Presse.
Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание Макрона о том, что страны Африки «забыли сказать спасибо» Франции за борьбу с террористами в Сахеле.
«Правительство Республики Чад выражает глубокую озабоченность в связи с недавними высказываниями президента Французской Республики Эммануэля Макрона, которые отражают пренебрежительное отношение к Африке и африканцам», — сказал Абдераман.
Он подчеркнул, что французские лидеры обязаны «научиться уважать африканцев». Кроме того, Абдераман напомнил о «ключевой роли», которую сыграли Африка и Чад в освобождении Франции во время двух мировых конфликтов.
Ранее сообщалось, что в Мали на антифранцузской акции сожгли чучело Макрона. Организаторы митинга напомнили, что Франция нанесла экономический ущерб республике.