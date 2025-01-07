После Рождества в Нижний Новгород на пять дней придет оттепель

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в среду, 8 января в Нижнем Новгороде столбик термометра поднимется до +2 градусов, благодаря южному ветру. К вечеру этого дня с вероятностью выше 90% ожидаются осадки в виде дождя.