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После Рождества в Нижний Новгород на пять дней придет оттепель

Синоптики прогнозируют на этот период пасмурную погоду с осадками в виде снега и дождя.

Сейчас в Ричмонде: -2° 5 м/с 86% 754 мм рт. ст. +1°
Источник: AP 2024

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в среду, 8 января в Нижнем Новгороде столбик термометра поднимется до +2 градусов, благодаря южному ветру. К вечеру этого дня с вероятностью выше 90% ожидаются осадки в виде дождя.

В последующие дни недели, вплоть до воскресенья, 12 января, температура воздуха ожидается в диапазоне от 0 до +2 градусов. Также с большой вероятностью прогнозируются осадки и облачность.

Начиная с понедельника, 13 января, в Нижнем Новгороде ожидаются небольшие минусовые температуры и осадки в виде снега.