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В Омске из-за протекающей крыши затопило областную библиотеку

Часть здания библиотеки имени А. С. Пушкина пришлось обесточить.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в паблике «Аварийный Омск» в соцсетях появился пост об ужасающем состоянии главной в Омске библиотеки — Областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. В здании, где хранятся ценные издания и часто проходят различные мини-выставки, дырявая крыша. Сейчас из-за оттепели там начался потоп.

«В областной библиотеке капель — крыша течет, даже в выставочном зале с картинами свет отключили из-за этого. Культурная столица, называется!», — возмутился автор поста.

В министерстве культуры Омской области оперативно ответили на критику. Как подтвердили в ведомства, крыша здания библиотеки требует капитального ремонта. Сейчас для проведения работ разрабатывается проектно-сметная документация. Как только они будут готовы, в библиотеке начнется ремонт.