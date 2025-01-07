В Омске из-за протекающей крыши затопило областную библиотеку

Вчера в паблике «Аварийный Омск» в соцсетях появился пост об ужасающем состоянии главной в Омске библиотеки — Областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина. В здании, где хранятся ценные издания и часто проходят различные мини-выставки, дырявая крыша. Сейчас из-за оттепели там начался потоп.
«В областной библиотеке капель — крыша течет, даже в выставочном зале с картинами свет отключили из-за этого. Культурная столица, называется!», — возмутился автор поста.
В министерстве культуры Омской области оперативно ответили на критику. Как подтвердили в ведомства, крыша здания библиотеки требует капитального ремонта. Сейчас для проведения работ разрабатывается проектно-сметная документация. Как только они будут готовы, в библиотеке начнется ремонт.