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ТАСС: Киев ставил задачу оккупировать Большое Солдатское под Курском

Бойцы группировки войск «Север» нанесли мощное огневое поражение противнику.

Источник: Аргументы и факты

Командование Вооружённых сил Украины приказывало украинским военным оккупировать населённый пункт Большое Солдатское в Курской области, сообщает ТАСС.

Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что ВСУ не удалось выполнить данное приказ.

«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки “Север” нанесли мощное огневое поражение», — сказал он.

Источник отметил, что данная информация подтверждается допросами украинских пленных.

Ранее сообщалось, что большое количество солдат Вооружённых сил Украины сдалось в плен в Курской области после неудачных попыток контратаковать позиции РФ.

Также стало известно, что российские бойцы ликвидировали уничтожения украинских мародёров под Курском.