Командование Вооружённых сил Украины приказывало украинским военным оккупировать населённый пункт Большое Солдатское в Курской области, сообщает ТАСС.
Источник агентства в силовых структурах подчеркнул, что ВСУ не удалось выполнить данное приказ.
«Командование ВСУ ставило перед ними задачу по оккупации села Большого Солдатского. Но бойцы группировки “Север” нанесли мощное огневое поражение», — сказал он.
Источник отметил, что данная информация подтверждается допросами украинских пленных.
Ранее сообщалось, что большое количество солдат Вооружённых сил Украины сдалось в плен в Курской области после неудачных попыток контратаковать позиции РФ.
Также стало известно, что российские бойцы ликвидировали уничтожения украинских мародёров под Курском.