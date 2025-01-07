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Главный метеоролог России заявил об экстремально теплой зиме в Омске

В начала января температура в Омской области впервые поднялась почти до 2 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, фиксирующихся с начала нового года. По словам специалиста, на юге Западной Сибири установилась экстремально теплая погода. 3 января температура в Омске впервые за все время метеорологических наблюдений повысилась до 1,1 градуса, а 4 января и вовсе поднялась почти до двух.

Аномально теплая погода фиксируется по всей территории России. Она на длительное время установится везде, за исключением северо-запада европейской части страны.

«В Свердловской области прогнозируются сильный снегопад и мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения, в Челябинской области — снег, мокрый снег, дождь, гололед. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях тоже снег, мокрый снег, гололедное явление. Всюду неблагоприятные погодные условия связаны с повышением температуры», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.