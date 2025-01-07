Главный метеоролог России заявил об экстремально теплой зиме в Омске

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, фиксирующихся с начала нового года. По словам специалиста, на юге Западной Сибири установилась экстремально теплая погода. 3 января температура в Омске впервые за все время метеорологических наблюдений повысилась до 1,1 градуса, а 4 января и вовсе поднялась почти до двух.
Аномально теплая погода фиксируется по всей территории России. Она на длительное время установится везде, за исключением северо-запада европейской части страны.
«В Свердловской области прогнозируются сильный снегопад и мокрый снег, гололедно-изморозевые отложения, в Челябинской области — снег, мокрый снег, дождь, гололед. В Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях тоже снег, мокрый снег, гололедное явление. Всюду неблагоприятные погодные условия связаны с повышением температуры», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.