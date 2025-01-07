Главный метеоролог России заявил об экстремально теплой зиме в Омске

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных аномалиях, фиксирующихся с начала нового года. По словам специалиста, на юге Западной Сибири установилась экстремально теплая погода. 3 января температура в Омске впервые за все время метеорологических наблюдений повысилась до 1,1 градуса, а 4 января и вовсе поднялась почти до двух.