Guardian: герб Дании могли изменить из-за слов Трампа о Гренландии

Изменение королевского герба Дании в начале января может быть связано с недавними высказываниями избранного президента США Дональда Трампа о приобретении Гренландии, сообщает британская газета The Guardian.
В публикации говорится о том, что король Дании Фредерик X шокировал некоторых историков, изменив герб таким образом, чтобы Гренландия и Фарерские острова стали более заметны. Это изменение было воспринято как реакция на высказывания Трампа.
На предыдущих вариантах герба Дании, существовавших на протяжении 500 лет, изображались три короны, символизирующие Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией. В новой версии герба короны убраны, и вместо них на втором и третьем полях центрального щита располагаются увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.
Гренландия была колонией Дании до 1953 года и по-прежнему является частью королевства, однако в 2009 году она получила автономию, позволяющую ей осуществлять самоуправление в внутренней политике.
Напомним, газате New York Post ранее писала, что Трамп серьезно настроен на приобретение Гренландии и Панамского канала. Отмечалось, что эта сделка могла бы стать самым крупным поглощением в истории США.