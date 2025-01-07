Guardian: герб Дании могли изменить из-за слов Трампа о Гренландии

На предыдущих вариантах герба Дании, существовавших на протяжении 500 лет, изображались три короны, символизирующие Кальмарскую унию между Данией, Норвегией и Швецией. В новой версии герба короны убраны, и вместо них на втором и третьем полях центрального щита располагаются увеличенные изображения белого медведя и серебристого барана, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.