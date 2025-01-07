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В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 2 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 745 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: -2° 7 м/с 93% 749 мм рт. ст. +1°
Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Облачно и снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от 0 до 2 градусов тепла. В ночь на среду она может составить плюс 2 градуса.

Ветер южный, юго-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут показать плюс 3 градуса.