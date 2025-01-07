В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 2 градусов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Облачно и снег, переходящий в дождь, ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от 0 до 2 градусов тепла. В ночь на среду она может составить плюс 2 градуса.
Ветер южный, юго-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут показать плюс 3 градуса.