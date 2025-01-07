Более 1,1 тысячи человек пропадали в Бурятии за 2024 год

В Бурятии за 2024 год в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 1178 раз обращались за помощь в поиске родных и знакомых. По информации отряда, найти живыми удалось 934 человека. Ещё 38 — погибшими. Удалось выйти на родных 22 сибиряков, при этом не найдены и останется ещё 22.
— В декабре в отряд поступило 80 заявок на поиск пропавших людей по всей республике Бурятия. Из них найдены живыми — 57, найдены погибшими — 1, родные найдены — 3, неподтвержденные заявки — 19, — поделились в пресс-службе «Лиза Алерт».
Также за минувший год одна заявка была отправлена в проект «Жди меня». Важно отметить, что поиски не найденных продолжаются. Отрабатываются звонки и распространяются ориентировки.
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