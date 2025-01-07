Ожог и инфекции: Любителей покурить на морозе предупредили о риске для здоровья

«Это приводит к нарушениям иммунитета и повышенной нагрузке на верхние дыхательные пути, что может привести к развитию различных простудных и инфекционных заболеваний. С другой стороны, если воздух достаточно холоден и верхние дыхательные пути охлаждены за счёт него, то при вдыхании горячего воздуха можно получить ожог верхних дыхательных путей», — пояснил Овечкин.