Ожог и инфекции: Любителей покурить на морозе предупредили о риске для здоровья

По словам эксперта, на морозе организм испытывает дополнительную нагрузку, так как ему приходится нагревать вдыхаемый воздух до приемлемых температур. А когда человек начинает курить, наше тело не понимает, что ему нужно делать: согревать холодный воздух или остужать горячий.
«Это приводит к нарушениям иммунитета и повышенной нагрузке на верхние дыхательные пути, что может привести к развитию различных простудных и инфекционных заболеваний. С другой стороны, если воздух достаточно холоден и верхние дыхательные пути охлаждены за счёт него, то при вдыхании горячего воздуха можно получить ожог верхних дыхательных путей», — пояснил Овечкин.
Кроме того, на морозе лучше не употреблять алкоголь. Врачи утверждают, что спиртное вызывает потерю тепла и создаёт иллюзию согревания. Об этой и других опасностях, которые поджидают россиян на новогодних каникулах, Life.ru рассказывал ранее.