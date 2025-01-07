Всем по карману: какие продукты подешевеют в 2025 году

По данным Росстата, гречка, свинина и курица остаются достаточно дешевыми и доступными продуктами питания для всех россиян. Так, килограмм гречки в среднем можно купить за 99 рублей, мясо птицы продается также за 99 рублей, а средняя цена на свинину — 100 рублей. При этом за 2024 году эти продукты не только не подорожали, но даже и немного подешевели. К сожалению, Росстат не раскрывает источники информации и не сообщает, в каких именно магазинах можно найти продукты по таким ценам.