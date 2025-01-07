Всем по карману: какие продукты подешевеют в 2025 году

Не все продукты питания на прилавках российских магазинах стремятся побить рекорды стоимости. Цены на гречку, свинину и курицу может и не подешевеют, но и не будут дорожать, заявляют эксперты.
По данным Росстата, гречка, свинина и курица остаются достаточно дешевыми и доступными продуктами питания для всех россиян. Так, килограмм гречки в среднем можно купить за 99 рублей, мясо птицы продается также за 99 рублей, а средняя цена на свинину — 100 рублей. При этом за 2024 году эти продукты не только не подорожали, но даже и немного подешевели. К сожалению, Росстат не раскрывает источники информации и не сообщает, в каких именно магазинах можно найти продукты по таким ценам.
Впрочем, эксперты отмечают, что хоть реальные цены на прилавках отличаются от средних цен, высчитанных Росстатом, свинина, гречка и мясо птицы действительно упорно удерживают цены. Например, за год свинина подорожала всего на 4,5%, при том, что уровень инфляции составляет 8,5−9%, рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
Также слабо инфляция и скачки валют повлияли на мясо птицы и гречку. Прирост производства мяса курицы позволяет полностью покрывать потребности россиян, что снижает рост цен. Хороший урожай гречки в 2024 году и большие запасы сдержат стоимость крупы, пишет «ПГ».