Хабаровский «Амур» вернул статус самой забивающей команды при игре в меньшинстве

Хоккейный клуб «Амур» на сегодняшний день занимает последнюю строчку в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиге, однако он вновь стал самой забивающей командой при игре в меньшинстве. Сейчас в активе хабаровской команды семь шайб, забитых в неравных составах, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ранее «тигры» уже становились лучшим клубом по этому показателю, но на какое-то время лидером стало нижегородское «Торпедо», располагающееся в середине турнирной таблицы КХЛ. Однако в начале третьего периода матча с «Металлургом», состоявшегося накануне, «Амур» остался в меньшинстве, но Олег Ли, получив шайбу, легко переиграл вратаря «сталеваров» и вновь сделал «тигров» лидерами при игре «4 на 5», заработав седьмой балл в актив, у «Торпедо» сейчас — шесть.
— С «Металлургом» мы играли до конца, бились, сражались. Бригады большинства настораживают, а вот бригады меньшинства — молодцы, даже в конце могли забить. Мы намерены выжать из концовки регулярки максимум — прокомментировал и.о. главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
Напомним, следующую игру дальневосточники проведут 7 декабря в подмосковных Мытищах с китайской командой «Куньлунь Ред Стар». На сегодняшний день «драконы» занимают 18-ю строчку в лиге, «тигры» — на 23-м месте.