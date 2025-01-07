Хабаровский «Амур» вернул статус самой забивающей команды при игре в меньшинстве

Ранее «тигры» уже становились лучшим клубом по этому показателю, но на какое-то время лидером стало нижегородское «Торпедо», располагающееся в середине турнирной таблицы КХЛ. Однако в начале третьего периода матча с «Металлургом», состоявшегося накануне, «Амур» остался в меньшинстве, но Олег Ли, получив шайбу, легко переиграл вратаря «сталеваров» и вновь сделал «тигров» лидерами при игре «4 на 5», заработав седьмой балл в актив, у «Торпедо» сейчас — шесть.