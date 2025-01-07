Православные верующие отмечают Рождество Христово

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Православный мир отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово.
Минувшей ночью во всех храмах Беларуси прошли праздничные богослужения. Главное состоялось в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе, богослужение возглавил предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Сегодня в 8:50 Владыка Вениамин обратится к верующим со Словом на Рождество Христово.
Рождество Христово в православии всегда отмечается 7 января, в 2025 году этот день приходится на вторник. Праздник Рождества Христова, так же, как и Крещение, в отличие от других праздников, имеет пять дней предпразднества.
Рождественские богослужения отличаются особой красотой и торжественностью: в центр храма всегда выносится Вифлеемская звезда как символ той звезды, которую на небе увидели волхвы и поняли, что сбылось ветхозаветное пророчество о рождении Спасителя.
Возле храмов устанавливают рождественские вертепы — с фигурками Марии, Иосифа, волхвов, а также с яслями, в которых в рождественскую ночь появится фигурка Богомладенца.
Подробнее о традициях и истории праздника Рождества Христова читайте в материале Sputnik.
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