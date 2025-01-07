Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Православные верующие отмечают Рождество Христово

Сегодня к верующим со Словом на Рождество Христово обратится митрополит Минский и Заславский Вениамин.
Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 7 янв — Sputnik. Православный мир отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово.

Минувшей ночью во всех храмах Беларуси прошли праздничные богослужения. Главное состоялось в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе, богослужение возглавил предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Вениамин.

Сегодня в 8:50 Владыка Вениамин обратится к верующим со Словом на Рождество Христово.

Рождество Христово в православии всегда отмечается 7 января, в 2025 году этот день приходится на вторник. Праздник Рождества Христова, так же, как и Крещение, в отличие от других праздников, имеет пять дней предпразднества.

Рождественские богослужения отличаются особой красотой и торжественностью: в центр храма всегда выносится Вифлеемская звезда как символ той звезды, которую на небе увидели волхвы и поняли, что сбылось ветхозаветное пророчество о рождении Спасителя.

Возле храмов устанавливают рождественские вертепы — с фигурками Марии, Иосифа, волхвов, а также с яслями, в которых в рождественскую ночь появится фигурка Богомладенца.

Подробнее о традициях и истории праздника Рождества Христова читайте в материале Sputnik.

Самые интересные и важные новости ищите в нашем Telegram-канале и Viber. Также следите за нами в Дзен!

религии
праздники