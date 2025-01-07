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Заболеваемость ОРВИ снизилась в Приангарье

В Иркутской области за первую неделю 2025 года ОРВИ заболел 2971 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Из общего числа заболевших грипп лабораторно подтверждён у восьми человек. Всего с начала эпидсезона гриппом заболело 44 человека.

А за последнюю неделю 2024 года было зарегистрировано 13 852 случая ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 49%.

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