Заболеваемость ОРВИ снизилась в Приангарье

Из общего числа заболевших грипп лабораторно подтверждён у восьми человек. Всего с начала эпидсезона гриппом заболело 44 человека.
А за последнюю неделю 2024 года было зарегистрировано 13 852 случая ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 49%.
В Иркутской области за первую неделю 2025 года ОРВИ заболел 2971 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Из общего числа заболевших грипп лабораторно подтверждён у восьми человек. Всего с начала эпидсезона гриппом заболело 44 человека.
А за последнюю неделю 2024 года было зарегистрировано 13 852 случая ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 49%.