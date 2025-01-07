Могут ли мужчины требовать компенсацию за свадьбу после развода? Разъясняет судья

Но насколько такие требования законны? Судья Мирзо-Улугбекского межрайонного суда по гражданским делам Амина Худайбергенова дала разъяснение по этому вопросу.
Что говорит закон?
Согласно статье 44 Семейного кодекса, суд не может удовлетворить требования о возмещении расходов на свадьбу. Судья пояснила, что затраты на организацию свадебного торжества считаются добровольными и не подлежат взысканию в судебном порядке.
Эти расходы не подпадают под категории обязательств, которые регулируются законом при расторжении брака. Свадьба является добровольным мероприятием, и каждая из сторон несёт расходы на неё по собственному желанию.
Что можно разделить?
Вместе с тем суд может рассматривать вопросы, связанные с разделом совместно нажитого имущества. Это имущество делится между супругами в равных долях, если иное не предусмотрено брачным договором или особыми обстоятельствами дела.
При этом:
Если одна из сторон поднимает вопрос о включении в раздел имущества долговых обязательств (например, кредитов на свадьбу), этот вопрос может быть рассмотрен в отдельном судебном производстве.
Суд также учитывает интересы третьих лиц, если их права затрагиваются в ходе имущественного спора.
Свадьба — это добровольное мероприятие, и затраты на неё остаются личной ответственностью обеих сторон. Таким образом, расходы на свадьбу не признаются предметом имущественного спора. Попытки взыскать такие затраты через суд законодательно ничем не обоснованы. Однако при разводе стороны имеют право требовать раздела совместно нажитого имущества, что регулируется законодательством.