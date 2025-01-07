Могут ли мужчины требовать компенсацию за свадьбу после развода? Разъясняет судья

Свадьба — это добровольное мероприятие, и затраты на неё остаются личной ответственностью обеих сторон. Таким образом, расходы на свадьбу не признаются предметом имущественного спора. Попытки взыскать такие затраты через суд законодательно ничем не обоснованы. Однако при разводе стороны имеют право требовать раздела совместно нажитого имущества, что регулируется законодательством.