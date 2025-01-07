Ричмонд
-2°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии Центр «Мой бизнес» оказал более 15 тысяч услуг предпринимателям

Центр «Мой бизнес» оказал свыше 15 тысяч услуг предпринимателям Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан подвел итоги работы за 2024 год. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр предоставил более 15 тысяч услуг, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2024 году более 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятых и физических лиц воспользовались консультационными услугами Центра. Спектр вопросов оказался весьма разнообразным: от налогового законодательства до разработки маркетинговых стратегий, бухгалтерского учета и правовых аспектов ведения бизнеса. Особенно популярными оказались консультации по действующим мерам государственной поддержки — их доля составила почти 30%. 26,4% консультаций касались получения адресной социальной помощи, а 17,5% — регистрации бизнеса и выбора системы налогообложения.

Центр также предложил около 800 профильных услуг, среди которых выделяется контент-фотосессия для 25 субъектов МСП, направленная на продвижение их продукции. В рамках формата «единого окна» было оказано свыше 1700 комплексных услуг, включая поддержку по сертификации продукции, разработке фирменного стиля и регистрации товарного знака. Новые направления мер государственной поддержки, такие как «Туристический сувенир», «Событийное мероприятие», «Туристический маршрут» и «Агротуризм», привлекли внимание 200 субъектов МСП региона.

Центр также организовал 257 мероприятий, включая тренинги, семинары и мастер-классы, которые собрали более 7 тысяч участников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.