В Башкирии Центр «Мой бизнес» оказал более 15 тысяч услуг предпринимателям

Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан подвел итоги работы за 2024 год. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр предоставил более 15 тысяч услуг, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.