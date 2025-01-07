В Башкирии Центр «Мой бизнес» оказал более 15 тысяч услуг предпринимателям

Центр «Мой бизнес» Республики Башкортостан подвел итоги работы за 2024 год. В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр предоставил более 15 тысяч услуг, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2024 году более 13 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятых и физических лиц воспользовались консультационными услугами Центра. Спектр вопросов оказался весьма разнообразным: от налогового законодательства до разработки маркетинговых стратегий, бухгалтерского учета и правовых аспектов ведения бизнеса. Особенно популярными оказались консультации по действующим мерам государственной поддержки — их доля составила почти 30%. 26,4% консультаций касались получения адресной социальной помощи, а 17,5% — регистрации бизнеса и выбора системы налогообложения.
Центр также предложил около 800 профильных услуг, среди которых выделяется контент-фотосессия для 25 субъектов МСП, направленная на продвижение их продукции. В рамках формата «единого окна» было оказано свыше 1700 комплексных услуг, включая поддержку по сертификации продукции, разработке фирменного стиля и регистрации товарного знака. Новые направления мер государственной поддержки, такие как «Туристический сувенир», «Событийное мероприятие», «Туристический маршрут» и «Агротуризм», привлекли внимание 200 субъектов МСП региона.
Центр также организовал 257 мероприятий, включая тренинги, семинары и мастер-классы, которые собрали более 7 тысяч участников.
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