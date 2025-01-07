Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги четверых омичей

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». В документе отмечены четверо омичей.
Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в области спорта и многолетнюю плодотворную работу награждена заместитель директора БУ Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастики» Елена Арайс.
За заслуги в области спорта благодарность президента РФ объявлена тренеру автономного учреждения Омской области «Региональный центр спортивной подготовки» Юлии Эйдензон.
За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий — командиру и заместителю штаба региональной молодежной общественной организации «Омский областной студенческий отряд» Александру Черепанову и Дмитрию Короткову.