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Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги четверых омичей

Почетной грамотой президента награждена Елена Арайс.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». В документе отмечены четверо омичей.

Почетной грамотой Президента РФ за заслуги в области спорта и многолетнюю плодотворную работу награждена заместитель директора БУ Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастики» Елена Арайс.

За заслуги в области спорта благодарность президента РФ объявлена тренеру автономного учреждения Омской области «Региональный центр спортивной подготовки» Юлии Эйдензон.

За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий — командиру и заместителю штаба региональной молодежной общественной организации «Омский областной студенческий отряд» Александру Черепанову и Дмитрию Короткову.