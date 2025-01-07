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В Рождество омские катки будут работать бесплатно

Бесплатный выход на лед организован на четырех площадках.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 января, в честь Рождества Христова, четыре омских катка будут работать бесплатно. Массовые катания организованы на четырех площадках:

— Стадион «Юность» (ул. Богдана Хмельницкого, д. 221).

— БУ ДО «СШ “Крутая горка” (ул. Полтавцева, д. 2/1).

— Стадион «Энергия» (ул. Челюскинцев, д. 98/1).

— Каток у ледовой арены имени Леонида Киселева (ул. 70 лет Октября, д. 8, корп. 1).

Важно, что бесплатным для омичей будет только выход на лед. За прокат и заточку коньков придется заплатить. По данным Гидрометцентра России, в отличие от предыдущих дней с плюсовой температурой, погода для катка сегодня вполне подходящая — 7 января днем в Омске −8.

Подробнее о ценах и всех ледовых площадках города мы писали здесь.