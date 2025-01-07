В Рождество омские катки будут работать бесплатно

Важно, что бесплатным для омичей будет только выход на лед. За прокат и заточку коньков придется заплатить. По данным Гидрометцентра России, в отличие от предыдущих дней с плюсовой температурой, погода для катка сегодня вполне подходящая — 7 января днем в Омске −8.