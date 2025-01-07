В ГАИ предупреждают об опасности нелегальных перевозчиков

Особую обеспокоенность вызывают онлайн-сервисы поиска попутчиков, популярные среди жителей региона из-за низких цен.
По данным ГАИ, основные риски связаны с отсутствием контроля за состоянием водителей и технической исправностью транспортных средств. Нелегальные перевозчики не проходят обязательный медицинский осмотр, а их автомобили не подвергаются предрейсовым проверкам.
«При использовании услуг нелегальных перевозчиков пассажиры напрямую рискуют жизнью и здоровьем», — подчеркивают в ведомстве.
Важно отметить, что в случае ДТП пассажиры таких перевозчиков не могут рассчитывать на страховые выплаты.
Госавтоинспекция настоятельно рекомендует для междугородних поездок пользоваться только официальными автобусными маршрутами, приобретая билеты на автовокзалах. Регулярные проверки на дорогах края продолжаются, однако проблема нелегальных перевозок остается актуальной.
Ранее жительница Красноярска обвинила водителя BlaBlaCar в изнасиловании.