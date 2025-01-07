Хабиров поздравил православных жителей Башкирии с Рождеством Христовым

7 января православные жители Башкирии отмечают светлый праздник Рождества Христова. Церковная служба в храмах республики началась еще минувшей ночью — это время называется рождественский Сочельник.
Всех православных христиан республики со светлым праздником Рождества Христова поздравил глава региона Радий Хабиров. Он отметил, что этот праздник объединяет, дарит надежду и вселяет уверенность в победе добра над злом.
В своих соцсетях Радий Хабиров подчеркнул, что независимо от религии, которую исповедуют жители Башкирии, все молятся за общий дом — Россию. И конечно же, за бойцов, защищающих ее сегодня.
— Рождество — семейный праздник, его принято встречать в кругу самых близких и родных людей. От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили мир и согласие. Всего самого доброго! — написал в своем поздравлении в соцсетях Радий Хабиров.
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