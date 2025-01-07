Всем доступный спорт: Топ-10 спортивных объектов Башкирии в 2024 году.

Развитие спортивной сферы в Башкирии стало главным прорывом 2024 года. Так отметил Глава республики Радий Хабиров, подводя итоги уходящего года. Действительно, 2024 год был богат на спортивные события и мероприятия. Это и соревнования международного, всероссийского масштаба, и открытие крупных спортивных объектов. С наиболее яркими и значимыми объектами знакомим в обзоре информагентства «Башинформ».
Один из ключевых юбилейных объектов к 450-летию столицы республики — это Дворец борьбы. По оценкам экспертов, в мире аналогов этому объекту нет. На его строительство из федерального бюджета было выделено 5,3 млрд рублей.
Дворец борьбы за 4 месяца работы уже успел принять Международный форум «Россия — спортивная держава», Кубок мира по борьбе на поясах и другие масштабные соревнования. Но самое важное то, что введение объекта дало толчок развитию массового спорта в Уфе.
Как отметил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Дворец борьбы — значимый объект не только для города, но и для всего региона.
«Такие дворцы спорта помогают не только ребятам, они также пропагандируют здоровый образ жизни в целом. Безусловно, новый современный Дворец борьбы будет способствовать достижению определённых главой государства национальных целей по сохранению населения, укреплению здоровья и реализации потенциала каждого человека. Сейчас развитию спорта уделяется самое пристальное внимание на федеральном уровне. Даны поручения по повышению доступности занятий физической культурой и спортом для всех и, в особенности, для наших детей. В республике выстроена систематическая работа по развитию популяризации спорта, укреплению его инфраструктуры».
Ещё один значимый подарок для жителей столицы к 450-летию Уфы — это Центр фехтования. Важно отметить, что в Башкирии очень сильная школа фехтования. Решение построить данный центр Глава республики Радий Хабиров принял в августе 2021 года по итогам встречи с участниками XXXII летних Олимпийских игр в Токио — рапиристами Аделиной Загидуллиной и Тимуром Сафиным. Объект открылся в рамках XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В двухэтажном здании Центра фехтования площадью 6,2 тысячи кв. м разместили 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированный и тренажёрный залы, место для индивидуальных занятий, раздевалки, тренерские и судейские. Также здесь предусмотрены медико-восстановительный блок, бассейн и беговые дорожки.
«Мы создали в Центре фехтования доступную среду, чтобы здесь хорошо себя чувствовали и спортсмены-колясочники. Огромное спасибо нашим олимпийским чемпионам Аделине Загидуллиной и Тимуру Сафину, нашим тренерам — именно они сделали так, что Башкортостан славится своей школой фехтования. Построить такой дворец спорта мы считали своим долгом».
В октябре 2024 года в Уфе открылась первая очередь гребного комплекса, не имеющего аналогов в Европе. Гребной канал также построен к 450-летнему юбилею столицы республики в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».
На торжественном открытии объекта в режиме видеосвязи принял участие Президент страны Владимир Путин. Глава государства высоко оценил комплекс и поблагодарил всех, кто принимал участие в создании спортивного объекта, в том числе региональные власти и частных инвесторов.
— В планах — ежегодно строить только за счёт федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и сёлах, — сказал Владимир Путин. — Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 млрд рублей.
Комплекс гребного слалома — уникальное сооружение, это второй специализированный спортивный объект в России, а в мире их 23. Протяжённость канала гребного слалома составляет 250 метров, его глубина — 1,75 метра. Уникальность комплекса в том, что он будет работать круглогодично, поскольку туда поступает теплая вода с ТЭЦ. К гребному каналу будут прилегать автомобильные и пешеходные дороги. На территории предусмотрены системы освещения, видеонаблюдения, а также душевые, санузлы, помещение для тренеров и медпункт.
Комплекс уже принял первые международные соревнования по гребному слалому «Край курая» с участием спортсменов из Беларуси, Узбекистана и Казахстана, а также регионов России.
Четвертый уникальный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс имени Ульфата Мустафина в Уфе. Большой спортивный объект построен в рамках благотворительной программы «Газпром — детям».
В трёхэтажном здании площадью 9,5 тыс. кв. м разместились ледовая арена, зал для борьбы, универсальный спортивный и тренажёрный залы, а также большой и малый бассейны. Здесь смогут безвозмездно заниматься более 400 детей.
Комплекс в 2024 году уже успел принять статусные соревнования и форумы, среди них — XII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава».
В ФОК «Амфибия» разместился бассейн размером 25×11 метров, рассчитанный на четыре дорожки, сауна, универсальный спортивный зал, зал для групповых программ, площадка с тренажерами. Площадь застройки составляет более 4 000 кв. м.
Здание разделено на аква-зону и «сухую» часть с помещениями для тренировок по мини-футболу, волейболу и баскетболу. Высота запроектированных помещений дает возможность разместить на территории скалодром. В год здесь смогут заниматься более 500 тысяч человек.
В 2024 в Башкирии впервые были выделены средства на создание модульного спортивного сооружения в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Новый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс в Иглино построили за 11 месяцев.
Иглинский ФОК стал наглядным примером того, как можно оперативно решить проблему нехватки спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности. Теперь у сотен местных ребят есть возможность заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, борьбой и другими видами спорта.
Уфа продолжает развивать футбол. В преддверии 450-летия города в столице Башкирии состоялось открытие сразу двух крытых футбольных манежей «Центр спорта “ФИЗРА-Р”. Безусловно, они попали в Топ-10 лучших спортивных объектов 2024 года в Башкирии.
Новые физкультурно-оздоровительные комплексы, построенные в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», расположены на Дуванском бульваре и улице Максима Рыльского.
Каждое здание с площадью около 3000 кв. метров и включает два игровых поля для мини-футбола с искусственным покрытием, которое полностью имитирует натуральный газон. Здесь проводятся занятия по футболу, настольному теннису, фитнесу. Порядка 40% времени предоставлено детям для бесплатных занятий.
Возможности спорткомплексов высоко оценил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«Благодаря тому, что приходят инвесторы, мы сумму, которую направляем на строительство ФОКов, увеличиваем в несколько раз. Это хороший проект. Мы очень благодарны нашему министру спорта Российской Федерации. Этот проект курирует заместитель председателя Правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко. Ему огромное спасибо. Надеемся, что программа будет продолжаться».
Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории военно-патриотического парка «Патриот» — один из важных объектов в Башкирии, который ввели в 2024 году.
ФОК парка «Патриот» предназначен для проведения спортивных мероприятий и физической подготовки старшеклассников, которые проходят сборы в учебно-методическом центре «Авангард». В нем также спортом занимаются жители села Алкино Чишминского района.
В новом спортивном объекте площадью 1,4 тысячи кв. м оборудовали зал для занятий борьбой, тренажёрный и игровой залы, раздевалки, пункт проката спортинвентаря, а также кафе и комнату отдыха.
Такой же современный ФОК стал настоящим подарком для жителей села Дуслык Туймазинского района. В селе, где проживает около 2 тысяч человек, активно развивается бокс, самбо, баскетбол и настольный теннис, здесь воспитаны чемпионы республиканских и всероссийских соревнований.
В строительство ФОКа вложено около 105 миллионов рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Оно велось в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
В Башкирии каждый понимает важность развития массового спорта. Например, в деревне Малый Кипчак Бурзянского района в 2021 году сельчане своими силами начали строить новый спортивный зал. В населённом пункте проживает 131 человек. Инициативу бурзянцев поддержал Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель региона поручил выделить финансовые средства из республиканского бюджета. Как итог, в сентябре 2024 года в деревне Малый Кипчак открылся спортивно-культурный центр.
По словам заместителя главы района Венеры Валеевой, во время строительства также огромную помощь оказали участники проекта «Атайсал».
— Проект «Атайсал» объединил жителей и нашего района. Участники проекта оказали посильную помощь в этом благом деле. Очень надеюсь, что этот центр в дальнейшем будет успешно работать, пройдут здесь значимые спортивные и культурные мероприятия, — рассказала Венера Валеева.
Стоит отметить, за последние 5 лет Башкирия поднялась на 2 место среди регионов страны по количеству спортивных сооружений (на 1 месте Москва). Сегодня их насчитывается более 13,3 тысячи, где систематически занимаются почти 2,2 млн жителей.
«Именно спорт воспитывает в нас лучшие качества, делает сильными, упорными, дисциплинированными. И, конечно, здоровыми. Поэтому одна из важнейших наших задач — сделать так, чтобы занятия спортом были доступны людям вне зависимости от того, где они живут», — неоднократно подчеркивал Радий Хабиров.
Президент страны Владимир Путин в ходе визита в Уфу высоко оценил новые спортивные объекты столицы, которые были задействованы при проведении XII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
«Отличные у вас социальные объекты получились. Любо-дорого посмотреть».
Безусловно, планомерная работа по развитию спорта продолжится и в следующие годы. В планах — строительство Центра прогресса бокса с Академией тенниса, спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем с возможностью размещения на его базе Училища олимпийского резерва. В декабре 2024 года Глава Башкирии поручил минспорту и минстрою начать работу по проектированию данных объектов, привлечению федерального софинансирования.