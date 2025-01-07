Всем доступный спорт: Топ-10 спортивных объектов Башкирии в 2024 году.

Комплекс гребного слалома — уникальное сооружение, это второй специализированный спортивный объект в России, а в мире их 23. Протяжённость канала гребного слалома составляет 250 метров, его глубина — 1,75 метра. Уникальность комплекса в том, что он будет работать круглогодично, поскольку туда поступает теплая вода с ТЭЦ. К гребному каналу будут прилегать автомобильные и пешеходные дороги. На территории предусмотрены системы освещения, видеонаблюдения, а также душевые, санузлы, помещение для тренеров и медпункт.