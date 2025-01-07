Необычный сервис на льду придумали для рыбаков в Приморье

На льду в поселке Тавричанка разъезжает забавный автомобиль, напоминающий пляжные торговые точки летнего Приморья. Машина курсирует прямо среди рыбаков, предлагая горячие обеды и блюда китайской кухни.
Из громкоговорителя звучит женский голос с призывом: «Горячие обеды, китайская кухня, очень вкусно — берите». Необычный сервис вызвал улыбки и удивление у рыбаков, которые наслаждаются зимней рыбалкой.
Местные жители уже прозвали автомобиль «зимним чебуречным экспрессом» за его креативность и умение создать атмосферу летнего отдыха даже на морозе.