Митрополит Вениамин поздравил белорусов с Рождеством Христовым (видео)

«Желаю всем жителям Беларуси от родившегося в мир Спасителя крепости, сил, радости духовной. Чтобы торжество праздника вдохновляло и раскрывало сердце каждого человека, было источником любви в отношении к ближним и исполнено благодарности к Богу, который ради нашего спасения пришел на землю, чтобы излить бездну своих щедрот на каждого человека. Не всегда мы этим пользуемся, не всегда знаем об этой благости божией, но она есть, и пусть эти святые дни помогут ее ощутить по-новому каждому человеку», ― пожелал православным верующим Патриарший Экзарх всея Беларуси.