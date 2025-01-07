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Митрополит Вениамин поздравил белорусов с Рождеством Христовым (видео)

Глава белорусской православной церкви, Митрополит Минский и Заславский Вениамин эксклюзивно на Sputnik Беларусь передал всем православным верующим поздравления с главным праздником ― Рождеством Христовым.

Источник: Sputnik.by

Рождество Христово — один из важнейших праздников у христиан, большинство рождественских традиций связаны с библейским сюжетом рождения Иисуса Христа.

В христианстве Спаситель родился человеком в мире, чтобы принести людям дар божьей благодати. Его явление на земле ― это жертва, которой искупились человеческие грехи не только прошлые, но и будущие.

«Желаю всем жителям Беларуси от родившегося в мир Спасителя крепости, сил, радости духовной. Чтобы торжество праздника вдохновляло и раскрывало сердце каждого человека, было источником любви в отношении к ближним и исполнено благодарности к Богу, который ради нашего спасения пришел на землю, чтобы излить бездну своих щедрот на каждого человека. Не всегда мы этим пользуемся, не всегда знаем об этой благости божией, но она есть, и пусть эти святые дни помогут ее ощутить по-новому каждому человеку», ― пожелал православным верующим Патриарший Экзарх всея Беларуси.

После Рождества Христова наступает особый период — Святки, они длятся 12 праздничных дней и завершаются еще одним важным христианским праздником ― Крещением, которое будет отмечаться 19 января.

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