Россиянам дали морозные советы, как слепить крепкого снеговика

Также подойдут для украшения и другие предметы вроде сосновых шишек, ягод, пуговиц, лент, галстука-бабочки, игрушек, метёлок и тому подобного. К слову, если в процессе принимает участие малыш, то вместо снеговика можно сделать снежного ежа, который делается куда быстрее и легче, но тоже увлекательно. Так, Крылов рекомендует собрать снег и сбить его в полусферу-туловище. Для носа и глазок рекомендуется использовать камешки или другие подручные материалы, а для иголок — ветки.