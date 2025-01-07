Как правильно встретить Рождество: главные традиции и запреты 7 января 2025 года

Пост и трапеза: рождественскому празднику предшествует сорокадневный пост, завершающийся 6 января. В ночь с 6 на 7 января после праздничного богослужения верующие приступают к обильной трапезе, на которой традиционно присутствуют разнообразные блюда. Посещение храма: участие в рождественской литургии является важной частью празднования. Верующие собираются в храмах для совместной молитвы и прославления рождения Спасителя. Благотворительность: в Рождество принято оказывать помощь нуждающимся, делиться радостью и заботой с окружающими. Развлечения: после революции 1917 года рождественская ёлка была запрещена, но в 1935 году традиция украшать ёлку вернулась в качестве новогоднего обычая. Сегодня многие семьи устанавливают и украшают ёлку к Новому году и Рождеству.