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Хабаровчан предупредили о новом китайском вирусе

Роспотребнадзор Хабаровского края следит за ситуацией с метапневмовирусом в Китае.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю следят за эпидемиологической ситуацией в Китае, где был выявлен метапневмовирус. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус дали несколько проб, которые взяли у пациентов в больницах КНР с 23 по 29 декабря. Сейчас эти заболевания распространяются внутри страны.

Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и вызывает острые респираторные инфекции, в том числе бронхиолит и пневмонию. У пациентов может повыситься температура, появиться кашель, насморк, затруднение дыхания.

Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле и напоминают, что при появлении любых симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.

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