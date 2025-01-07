Хабаровчан предупредили о новом китайском вирусе

Специалисты управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю следят за эпидемиологической ситуацией в Китае, где был выявлен метапневмовирус. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.
Положительный результат на вирус гриппа, метапневмовирус человека и риновирус дали несколько проб, которые взяли у пациентов в больницах КНР с 23 по 29 декабря. Сейчас эти заболевания распространяются внутри страны.
Метапневмовирус передается воздушно-капельным путем и вызывает острые респираторные инфекции, в том числе бронхиолит и пневмонию. У пациентов может повыситься температура, появиться кашель, насморк, затруднение дыхания.
Специалисты Роспотребнадзора держат ситуацию на контроле и напоминают, что при появлении любых симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.