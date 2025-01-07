Ночью 7 января в 19 храмах Уфы прошли рождественские литургии. Участие в них приняли более 10 тысяч человек, сообщили в мэрии города.
В соборе Рождества Богородицы от имени главы Башкирии Радия Хабирова с праздником православных поздравил митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Также здесь побывал и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, который отметил, что в регионе «в мире и согласии живут представители множества национальностей и различных вероисповеданий». По его словам, все они молятся за бойцов, служащих на передовой.
В мэрии добавили, что во всех храмах Уфы перед праздником прошли профилактические осмотры. Их проверяли на соблюдение норм и требований пожарной безопасности. В рождественскую ночь у храмов дежурили усиленные наряды полиции и сотрудников центра общественной безопасности.