В 19 храмах Уфы прошли рождественские литургии

В соборе Рождества Богородицы от имени главы Башкирии Радия Хабирова с праздником православных поздравил митрополит Уфимский и Башкортостанский Никон. Также здесь побывал и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, который отметил, что в регионе «в мире и согласии живут представители множества национальностей и различных вероисповеданий». По его словам, все они молятся за бойцов, служащих на передовой.